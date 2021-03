D66 was in de gemeente Groningen de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen. De partij kreeg in de stad 22,9 procent van de stemmen.

Op de tweede plek staat de VVD met 13,6 procent van de stemmen, gevolgd door GroenLinks met 10,5 procent van de stemmen. De PvdA (8,3 procent) en SP (7,6 procent) maken de top vijf compleet.

Op de zesde plek staat de Partij voor de Dieren (6 procent). De zevende plaats is voor het CDA (5,6 procent) en de PVV staat op de achtste plek (5,6 procent). Opvallend is dat Volt met meer stemmen dan Forum voor Democratie op de negende plaats binnenkomt. De pro-Europese partij kreeg 5,5 procent van de stemmen.

De tiende plaats is voor de ChristenUnie. CU kreeg met een aandeel van 3,9 procent net iets meer stemmen dan Forum voor Democratie (3,7 procent), dat op de elfde plek eindigt.

De opkomst in Groningen was dit keer 81,6 procent. Daarmee was de opkomst iets kleiner dan in 2017, toen 83,4 procent van de stemgerechtigden in Groningen ging stemmen.