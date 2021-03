MartiniPlaza in Groningen is door bezoekers en organisatoren verkozen tot de beste congreslocatie van Nederland. De evenementenlocatie krijgt hier de MEETINGS Award voor.

Uit de stemmen blijkt dat bezoekers en organisatoren erg te spreken zijn over de congresfaciliteiten, horeca, kwaliteit, flexibiliteit en het gastvrije personeel. In januari werd MartiniPlaza al uitgeroepen tot de beste congreslocatie van Noord-Nederland.



"Het winnen van deze prijs gaat niet alleen over de prestaties in het voorbije jaar, maar is voor het hele pakket dat MartiniPlaza al jaren biedt", reageert MartiniPlaza-directeur Willem de Kok. "Het is tevens een beloning voor ons gehele team en te danken aan de inspanningen van de afgelopen jaren."



Groningen staat volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen in de top vijf van Nederlandse congressteden. De congresmarkt is hard geraakt door de coronacrisis. "Des te belangrijker om MartiniPlaza en vooral ook Groningen nu nog prominenter op de kaart te zetten als perfecte locatie voor kleine en grote congressen", reageert De Kok.