Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gaat een kandidaat-vaccin tegen COVID-19 onderzoeken. Het gaat om het AKS-452-vaccin van Akston Biosciences uit de Verenigde Staten. Voor het onderzoek zoekt het UMCG 176 gezonde vrijwilligers van tussen de 18 en 65 jaar die zich met dit kandidaat-vaccin willen laten vaccineren.

Doel van het onderzoek is om de veiligheid, verdraagbaarheid en reactie van het immuunsysteem op het vaccin te onderzoeken.



In het vaccin wordt geen gebruik gemaakt van het eigenlijke coronavirus. Het vaccin zit in een vloeistof of adjuvant die de afweerreactie versterkt.



Het vaccin is al uitgebreid getest op proefdieren, waarin het effectief en veilig is gebleken. De volgende fase is het onderzoeken van de veiligheid, verdraagbaarheid en de reactie van het immuunsysteem op het vaccin bij mensen.



Het UMCG zoekt gezonde vrijwilligers, die nog niet eerder een SARS-CoV-2-infectie hebben gehad of een (kandidaat-)vaccin tegen COVID-19 hebben gekregen. Deelnemers aan het onderzoek zullen één of twee doses van het kandidaat-vaccin toegediend krijgen om vast te stellen bij welke dosering je voldoende antistoffen in je lichaam hebt. Deelnemers verliezen niet het recht om later ook nog een ander coronavaccin te krijgen.