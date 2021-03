De gemeente Groningen heeft woensdag twee websites voor de Tweede Kamerverkiezingen gelanceerd. Op de sites kunnen mensen de opkomst bijhouden en zien hoe druk het is bij de stembureaus in de stad.

Meer dan 15 procent van de kiezers in de gemeente Groningen had al voor woensdag zijn of haar stem uitgebracht. Dat cijfer kan zelfs hoger liggen, omdat ouderen dit jaar ook via de post kunnen stemmen. Woensdagochtend rond 9.00 uur lag de opkomst in de gemeente Groningen op 17,2 procent.

Iedereen die woensdagavond betrokken is bij de verkiezingen, hoeft niet te voldoen aan de avondklok. Als je dus pas vlak voor 21.00 uur kunt stemmen, mag je daarna nog over straat.

Kiezers die willen kijken bij het tellen van de stemmen, mogen ook over straat. Stembureauleden, tellers en vrijwilligers die betrokken zijn bij de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing, kunnen hun werkzaamheden doen tijdens de avondklok. Dat geldt ook voor ambtenaren van de gemeente.

De stembussen sluiten om 21.00 uur en dan wordt meteen begonnen met het tellen van de stemmen. Binnen een uur worden de eerste uitslagen verwacht. Vlak na 21.00 uur wordt ook de eerste exitpoll bekendgemaakt.