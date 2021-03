Combinatie Herepoort gaat van zaterdag 8 tot maandag 17 mei het spoordek, waarover de trein straks gaat rijden, op zijn plek zetten bij Europapark in Groningen. Het spoordek is een grote betonnen deksel, die ongeveer 6 miljoen kilo weegt en maakt deel uit van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg.

Het inrijden van het spoordek is een enorme operatie. Het spoor moet tijdelijk worden weggehaald, vervolgens wordt het spoordek op zijn plek gereden en daarna wordt het spoor weer teruggebouwd. Als de nieuwe zuidelijke ringweg helemaal klaar is, rijdt de trein over de verdiept liggende zuidelijke ringweg heen. De trein rijdt dan over het nieuwe spoordek.

In de periode van de werkzaamheden rijden er geen treinen tussen station Groningen en station Groningen Europapark. Op maandag 17 mei rijden de treinen weer. Vanwege voorbereidende werkzaamheden worden de Verlengde Lodewijkstraat en de Helperzoom een aantal weken (deels) afgesloten.

Van vrijdag 2 april tot en met zondag 23 mei is de Verlengde Lodewijkstraat afgesloten voor autoverkeer tussen de Esperantostraat en de Verlengde Meeuwerderweg. Vanaf maandag 19 april tot en met zondag 23 mei is de Verlengde Lodewijkstraat ook dicht voor fietsers en voetgangers.



De Helperzoom moet ook worden afgesloten. Van woensdag 7 april tot en met zondag 23 mei is de Helperzoom in beide richtingen afgesloten voor autoverkeer ter hoogte van de zuidelijke ringweg.



Fietsers en voetgangers kunnen passeren met uitzondering van twee weekenden: van vrijdag 9 april tot maandag 12 april en van vrijdag 30 april tot maandag 3 mei. In die weekenden is de Helperzoom voor al het verkeer afgesloten.