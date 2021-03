De bouw van de Kattenbrug in Groningen begint donderdag. De brug verbindt het Gedempte Kattendiep met het Schuitendiep. Naar verwachting is de bouw in juli afgerond.

Vanaf eind augustus kan auto- en fietsverkeer van de nieuwe Kattenbrug gebruikmaken. Het busverkeer kan er in eind september gebruik van maken.

In september begint ook de herinrichting van de kades en de aanpassing van de straatprofielen in de omgeving van de Kattenbrug. In maart 2022 is het hele project naar verwachting afgerond.