Een man is maandagavond na 21.00 uur aangehouden door de politie in Groningen omdat hij agenten had beledigd. De man werd tijdens een avondklokcontrole aangesproken omdat hij geen fietsverlichting had. Dat meldt de politie dinsdag op sociale media.

Twee motoragenten waren in de stad aan het toezicht houden toen ze een man zonder licht op een trottoir zagen fietsen. Nadat ze de man hierop aanspraken, probeerde hij nog door te fietsen. De politie maande de man daarop te stoppen.

Volgens de politie reageerde de man verbaal agressief nadat hij werd gevraagd om zijn identiteitsbewijs. "Hij vond het nodig om ons ook te beledigen en daar werd hij voor aangehouden", aldus de politie. Tijdens de aanhouding viel ook een mes van de verdachte op de grond.

De man is afgevoerd in een arrestantenbus. Het mes is in beslag genomen en de man krijgt daarvoor een proces-verbaal.