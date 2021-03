16 procent van 1.071 ondervraagde studenten van de Rijksuniversiteit Groningen gebruikt zonder doktersrecept het medicijn ritalin om te studeren, blijkt dinsdag uit onderzoek van psycholoog Anselm Fuermaier. Het medicijn wordt doorgaans gebruikt door mensen met ADHD.

Fuermaier deed onderzoek naar het gebruik van ritalin en wilde met name weten of mensen soms doen alsof ze ADHD hebben om zo in aanmerking te komen voor het medicijn.

Hij ondervroeg 1.071 studenten van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en ontdekte dat 16 procent minstens één keer methylfenidaat had geslikt, de werkzame stof in ritalin.

Bijna 60 procent van deze groep liet weten het middel af en toe in te nemen en ongeveer 1 procent zegt het regelmatig te doen.

Volgens Fuermaier is het gerechtvaardigd om goed te onderzoeken hoe geloofwaardig iemands symptomen zijn voordat een medicijn wordt voorgeschreven.