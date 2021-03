De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft maandag toestemming gekregen van de gemeente Groningen om het voormalige pand van het Forum Groningen te verbouwen. Het pand wordt het nieuwe hoofdkwartier van de juridische faculteit.

De aanpassing aan het pand was omstreden omdat het te hoog zou worden volgens Bond Heemschut en Vrienden van de Stad, twee organisaties die het opnemen voor de kwaliteit van de bebouwing in de binnenstad.

Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat het van grote waarde voor de binnenstad is dat de juridische faculteit er gevestigd kan worden. Ook in de Groningse gemeenteraad heeft een meerderheid van de raadsleden geen bezwaar tegen de verhoging van het gebouw.