Het bouwverkeer voor de verdiepte ligging bij de H.L. Wichersstraat heeft een nieuwe route gekregen. De trucks rijden voortaan via een nieuwe in- en uitvoeger bij de Europaweg in Groningen. Deze route is veiliger dan de oude bouwroute via het Europapark.

Voor het bouwterrein aan de H.L. Wichersstraat is al jaren geleden een bouwroute vastgesteld die over het Europapark loopt. Sindsdien zijn er woningen gebouwd in het Europapark, waardoor deze route minder geschikt is geworden.

Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort kwamen in overleg met de gemeente Groningen samen tot de conclusie dat het vrachtverkeer beter via een andere route kan rijden om de nieuwe wijk op het Europapark te ontzien.



Voor de nieuwe bouwroute maakt het bouwverkeer gebruik van het terrein achter VodafoneZiggo aan het Winschoterdiep. Bij de afrit van de ringweg naar de Europaweg ligt een uitvoeger voor het bouwverkeer. Via het terrein van VodafoneZiggo rijdt het bouwverkeer direct het bouwterrein op. Het bouwverkeer kan het bouwterrein weer verlaten door iets verderop in te voegen op de Europaweg richting het zuiden.