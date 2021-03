Als gevolg van een groot datalek bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zijn gegevens van negentienduizend gedupeerden van de aardbevingsschade in handen van hackers gekomen. Dat meldt NAM op de website. Volgens het bedrijf gaat het om persoons- en adresgegevens.

De hackers konden hun slag slaan door een beveiligingslek in software van de firma Accellion, waar NAM gebruik van maakt. Het lek in de software is inmiddels hersteld door de leverancier.



Het gaat om gegevens van Groningers die tussen 2014 en 1 juli 2020 een aanvraag hebben ingediend voor de Waardedalingsregeling. Ook de gegevens van alle huiseigenaren die een individuele rechtszaak tegen NAM hebben lopen, zijn gehackt.

NAM heeft melding gedaan van het lek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De maatschappij roept de gedupeerden op de komende tijd alert te zijn op verdachte berichten via e-mail, telefoon of ander communicatiemiddelen.