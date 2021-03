Professionals in Groningen die slachtoffers van de aardbevingsproblematiek helpen, kunnen voortaan een beroep doen op de digitale Aardbevings Academie. Het online platform is een samenwerking tussen GGD Groningen en de Hanzehogeschool.

Dit online platform met gebundelde kennis ondersteunt professionals in zorg en welzijn, het onderwijs en de schadeversterking en schadeafhandeling. Op de Aardbevings Academie worden gratis e-learning, workshops, webinars en masterclasses, leernetwerken, coachingstrajecten, artikelen en onderzoeken aangeboden.

De situatie in het aardbevingsgebied vergt veel van professionals, die veelal ook woonachtig zijn in het gebied. Een aantal bevindt zich in een complexe positie en is op zoek naar de beste aanpak. Voor sommigen is dit een reden om te stoppen met hun werk.

Uit onderzoek blijkt ook dat professionals uit het aardbevingsgebied behoefte hebben aan kennis over de sociaal-emotionele gevolgen van aardbevingen. Denk hierbij aan het vroeg signaleren van stress, handvatten om veerkracht en sociale cohesie te versterken, coaching en ontmoetingen tussen professionals om kennis te delen.