Het laatste deel van het PostNL-gebouw bij het Hoofdstation van Groningen wordt deze week alsnog gesloopt. Het gebouw was in het voorjaar van 2019 al voor een groot gedeelte weggehaald.

Een deel van de constructie bleef destijds achter om schade aan de naastgelegen sporen te voorkomen, zo meldt Groningen Spoorzone. Die sporen zijn inmiddels verwijderd om plaats te maken voor een ondergrondse voetgangerspassage, fietstunnel en fietsenstalling.

De sloopwerkzaamheden vinden plaats van deze maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur. De omgeving kan hier mogelijk geluidsoverlast van ondervinden.

De kraan die nodig is voor de sloopwerkzaamheden komt via de Parkweg/Achterweg op het bouwterrein. De vrachtwagens met puin verlaten het terrein via een route over het bouwterrein van het stationsgebied.