De gemeente Groningen gaat vanaf volgende week weer controleren op langdurig parkeren van fietsen in het centrum en de wijken eromheen. Deze fietsen worden gelabeld om te kijken of de fiets niet meer wordt gebruikt.

"Na vier weken kijken we of de labels nog intact zijn", zo meldt de gemeente Groningen in een nieuwsbrief.

"Is de fiets nog steeds niet gebruikt, dan krijgt de fiets een sticker en gaat die na twee weken naar het fietsdepot aan de Travertijnstraat. Eventueel kan de eigenaar na het maken van een afspraak de fiets daar gratis terugkrijgen."