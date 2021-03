Het Vrijheidsplein in Groningen is komend weekend voor een deel afgesloten voor het verkeer vanwege werkzaamheden. Het viaduct op het Vrijheidsplein wordt gerenoveerd.

Het is daarom tussen vrijdag 22.00 uur en maandag 6.00 uur niet mogelijk om vanaf de westelijke ringweg (N370) de zuidelijke ringweg (N7) op te rijden. Ook kan verkeer uit de richting Drachten niet via het Vrijheidsplein naar de westelijke ringweg. De overige richtingen op het Vrijheidsplein zijn wel open.

Het verkeer vanaf de westelijke ringweg naar de zuidelijke ringweg richting Assen/Hoogezand wordt omgeleid via de botrotonde bij Laan Corpus den Hoorn. Het verkeer uit de richting Drachten naar Hoendiep of Vinkhuizen wordt omgeleid via afrit 35 Hoogkerk en vervolgens via de Johan van Zwedenlaan en het Hoendiep.

Weggebruikers richting MartiniPlaza kunnen omrijden via de Laan Corpus den Hoorn en Paterswoldseweg. Tot slot rijdt het verkeer richting Groningen-West, richting het centrum of richting Winsum om via de zuidelijke, oostelijke en noordelijke ringweg.

Het weekend van 12 tot en met 15 maart is gepland als reserveweekend, mochten de werkzaamheden niet tijdig kunnen worden afgerond.