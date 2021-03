Demissionair premier Mark Rutte heeft donderdagochtend zijn plan voor een Groningse kerncentrale ingetrokken. De VVD-lijsttrekker dacht dat er in Groningen wel draagvlak zou zijn voor een kerncentrale, maar kwam erachter dat dit niet het geval is.

Rutte liet zondagavond in het verkiezingsdebat op RTL 4 weten dat Groningen wel oren zou hebben naar een kerncentrale. "We hebben kernenergie nodig", zei hij.

"Men zou er een in Borssele bij kunnen bouwen en er is ook in Groningen een plek waarvan gezegd is dat men die daar graag wil. Groningen wil graag de energieprovincie zijn. We stoppen met het aardgas, maar Groningen wil ook de plek zijn voor de energietransitie en daar zitten ook enorme kansen", aldus Rutte.



Het proefballonnetje van Rutte viel niet in goede aarde. Meerdere Groningse bestuurders lieten weten helemaal geen kerncentrale in Groningen te willen. "Onze collega's in Borssele willen wel, geen probleem. 'Kerncentrale, niet in Groningen', zegt de provincie. Wij hebben alle ruimte in Eemshaven nodig voor waterstof", zei Mirjam Wulfse, VVD-gedeputeerde in Groningen.



Reden voor Rutte om donderdagochtend op NPO Radio 1 terug te komen op zijn uitspraken. "Er moet draagvlak zijn voor een kerncentrale. Ik dacht dat die er wel zou zijn, omdat Groningen de provincie van de energietransitie wil zijn. Dat blijkt dus anders te liggen. Groningen wil wel volop aan de slag met waterstof en vormen van schone energie."



Kernenergie staat sinds enkele weken weer hoog op de politieke agenda, omdat Nederland aan de klimaatdoelen moet voldoen. Volgens Rutte is een kerncentrale een snelle manier om die doelen te bereiken. Naast kerncentrales roepen ook de bouw van wind- en zonneparken veel weerstand op.