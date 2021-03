Een automobilist is woensdagochtend bekneld geraakt op de Hereweg in Groningen na een botsing met een vrachtwagen. De brandweer rukte uit om het slachtoffer te bevrijden.

De hulpdiensten kregen omstreeks 10.00 uur de melding van een ongeval met letsel. Eenmaal ter plaatse troffen de hulpdiensten een aanrijding tussen een vrachtwagen en personenauto aan.

De brandweer was vlot ter plaatse en heeft de deur met redgereedschap kunnen openen. Het slachtoffer is vervolgens uit haar auto gehaald en gestabiliseerd, waarna ze naar het ziekenhuis is overgebracht.