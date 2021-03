Drie historische landgoederen in de provincie Groningen krijgen een opknapbeurt. Het gaat om het landgoed Groenestein in Helpman, zorgboerderij De Mikkelhorst in Haren en het Quintusbos in Glimmen.

Deze drie landgoederen zullen worden hersteld door Landschapsbeheer Groningen. De landgoederen worden beter zichtbaar gemaakt, het groen wordt hersteld en de terreinen worden toegankelijk gemaakt voor recreatie.

Ook komen er fiets- en wandelroutes die de landgoederen met elkaar verbinden. De provincie draagt ongeveer 144.000 euro bij aan het project.