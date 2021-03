Inwoners van Groningen hebben in 2020 10 procent meer stroom opgewekt via een gedeeld zonnedak of-park dan in 2019. Dit blijkt uit cijfers van energiecoöperatie Grunneger Power.

Meer dan vijfhonderd Groningers hebben op deze manier hun eigen energievoorziening kunnen realiseren. Bewoners wekken samen met andere bewoners hun eigen stroom op, bijvoorbeeld omdat ze zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen.

De zonnepanelen worden geplaatst op het dak van een school, wijkgebouw of op een braakliggend bedrijfsterrein. Zo zijn er bijna tienduizend panelen in coöperatief bezit, bijvoorbeeld op het dak van het Alfa-college in de Zeeheldenbuurt, een boerderij in Noordlaren en het Zonnepark Vierverlaten in Hoogkerk. Via een zogeheten opwekcoöperatie zijn bewoners mede-eigenaar van de zonnepanelen.

"Door dat samen met anderen, coöperatief te doen, weet je waar de stroom vandaan komt, heb je zeggenschap over de manier waarop die energie wordt geproduceerd én profiteer je zelf van de opbrengsten", aldus Anne Huizinga van Grunneger Power.