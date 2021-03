De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat een groot deel van haar academisch erfgoed digitaliseren. Uiteindelijk moeten meer dan 100.000 verschillende objecten online toegankelijk zijn.

De te digitaliseren objecten krijgen ook betere en uitgebreidere omschrijvingen. Zo wordt de brede erfgoedcollectie van de universiteit wereldwijd toegankelijk. De RUG zal de resultaten beschikbaar stellen voor academisch onderzoek en onderwijs, én voor alle geïnteresseerden in de geschiedenis van het Noorden.



"Het project Spotlight zorgt ervoor dat collecties en materialen die nu nog alleen ter plekke bij de universiteit te raadplegen zijn, straks overal ter wereld toegankelijk zijn", aldus projectleider Wian Stienstra van de Universiteitsbibliotheek. "Dit is een heel rijke bron van informatie voor wetenschappers en geïnteresseerden van over de hele wereld."



Het College van Bestuur van de RUG financiert het project Spotlight met een investering van 700.000 euro. Het project loopt tot begin 2022.