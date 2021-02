De provincie Groningen was afgelopen jaar populair bij toeristen uit eigen land. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal Nederlandse vakantiegangers nam toe met bijna 10 procent ten opzichte van een jaar eerder.

In geen enkele andere provincie was de stijging zo groot. Vanwege corona was er een flinke daling van het aantal buitenlandse toeristen: met bijna 55 procent. Ook in andere provincies was een afname in het aantal buitenlandse toeristen te zien, zo ging het in Noord-Holland om een daling van ruim 65 procent.

Het aantal overnachtingen in logiesaccommodaties liep in alle provincies terug, maar in Groningen en Friesland het minst (respectievelijk 10 en 8 procent.). In Noord- en Zuid-Holland was de daling met respectievelijk 53 procent en 35 procent het grootst.