De gemeente Groningen roept inwoners van de stad op om komend weekend de drukte van het Noorderplantsoen te vermijden.

De gemeente vraagt Groningers via Twitter en Facebook om het Noorderplantsoen te mijden en een rustige plek in de eigen buurt op te zoeken.

Afgelopen woensdag was het in het plantsoen zo druk dat de politie in moest grijpen en bezoekers wegstuurde.



Volgens Weeronline wordt het dit weekend opnieuw redelijk zacht met temperaturen tussen de 9 en 11 graden, en redelijk wat zon.