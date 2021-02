Een motorrijder is donderdagmiddag gewond geraakt nadat hij tegen twee voertuigen was gebotst toen hij op de vlucht was geslagen voor de politie.

Het ongeluk gebeurde aan Het Want in Groningen. De politie kreeg rond 14.00 uur een melding dat een motorrijder met buitenlands kenteken gevaarlijk rijgedrag vertoonde.

Toen de motorrijder gespot werd door een politieagent kreeg hij een stopteken maar al gauw onttrok hij zich aan de controle. Na een korte achtervolging raakte de politie de motorrijder kwijt, waarop de achtervolging in eerste instantie gestaakt werd.

Toen een motoragent van de politie even later op Het Want in Groningen een motorrijder gewond zag liggen, werden de overige hulpdiensten ingeschakeld. De man bleek tegen twee voertuigen aan te zijn gebotst en was hard ten val gekomen.

Hij is met divers letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de verdachte een proces verbaal gegeven onder meer voor rijden zonder rijbewijs, rijden zonder geldig kenteken, het vertonen van gevaarlijk rijgedrag en voor rijden zonder helm.