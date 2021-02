Voor de aanleg van de nieuwe Ring Zuid in Groningen staat vrijdag een grote operatie op de planning. Er wordt dan maar liefst 2.100 kuub beton, oftewel 2,1 miljoen liter, gestort. Naar verwachting kan het storten wel zestien uur duren.

Het gaat om beton voor het spoordek dat gebouwd wordt bij appartementencomplex De Frontier aan de Verlengde Meeuwerderweg. Dit is een megaoperatie, zo zegt Aanpak Ring Zuid. Voor het transport van het beton zijn 210 betonwagens nodig. Het gaat om de grootste betonstort tot nu in het project Aanpak Ring Zuid.



Het spoordek is het deel van de verdiepte ligging waar in de toekomst de treinen overheen rijden. Die kan niet op de plek van het spoor gebouwd worden, want dan zou het treinverkeer langdurig moeten worden stilgelegd. Daarom is de bouw van het spoordek vlak naast het spoor, in de bouwkuip van de verdiepte ligging. Als het spoordek klaar is, wordt het op zijn plek onder het spoor gereden. Dat gebeurt in mei. Het hele dek weegt dan 6.000 ton.

De werkzaamheden gaan vrijdag om 7.00 uur van start en duren naar verwachting zeker tot 23.00 uur. De grote operatie is te volgen via een webcam.