In het Noorderplantsoen in Groningen kwamen woensdag te veel mensen samen. De aanwezige mensen zijn weggestuurd, laat de politie via Twitter weten.

"Wij waren vanmiddag in het Noorderplantsoen in Groningen omdat het daar te druk was in verband met de coronamaatregelen", aldus de politie.

"Wij hebben de aanwezige mensen weggestuurd uit het park. Op dit moment is het rustig. De regels gelden nog steeds. Houd afstand en vermijd drukke plekken."