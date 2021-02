Het Groninger Museum verlengt The Rolling Stones - Unzipped expositie tot 18 april. De verlenging is een uiterste poging van het museum om de tentoonstelling zo lang mogelijk open te houden en zo bezoekers te trekken.

Hierna is geen verlenging meer mogelijk omdat de expositie vanaf juni te zien is in Marseille, zo meldt het museum. Zodra bekend is wanneer het museum weer open mag, volgt meer informatie over de start van de ticketverkoop. Dit zal onder andere via de website en sociale media gecommuniceerd worden.

De tentoonstelling geeft een uitgebreide inkijk in 50 jaar geschiedenis van de band en de carrières van Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts en Ronnie Wood. Centraal staat het muzikale erfgoed dat de Rolling Stones van een bluesband in de jaren 60 deed uitgroeien tot de inspirerende culturele iconen.