De Oosterhamriklaan in Groningen is woensdag van 7.00 uur tot 17.00 uur afgesloten. De afsluiting is noodzakelijk in verband met rioleringswerkzaamheden.

De Oosterhamriklaan is dan in beide richtingen dicht voor auto's en vrachtauto's. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs.

Auto's en vrachtauto's worden omgeleid via de Korreweg, de Sumatralaan en de Bedumerweg.