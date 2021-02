Het lijkt erop dat het koude winterweer van vorige week flinke impact heeft gehad op het aantal ijsvogels in de regio Groningen. In die week zijn er aanzienlijk minder vogels waargenomen dan een maand eerder.

Omdat ijsvogels leven van vis zijn dichtgevroren wateren funest voor de opvallende felblauwe vogeltjes. Dat is ook te zien aan het aantal waarnemingen van de ijsvogel in Groningen.

Het aantal keren dat de ijsvogel in de provincie Groningen gezien is tussen 14 en 20 januari is aanzienlijk meer dan tussen 14 en 20 februari, zo laat Marco Glastra, directeur van het Groninger Landschap, weten. "Zo te zien heeft de vorstperiode grote impact gehad."



Ook landelijk heeft de strenge vorstperiode effect gehad op de populatie van de ijsvogel.