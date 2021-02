De renovatie van het monumentale stadhuis op de Grote Markt in Groningen loopt op schema. Het vernieuwde stadhuis, waar al maanden aan gewerkt wordt, kan naar verwachting begin 2022 in gebruik worden genomen.

Aan de buitenkant is de gevel aangepakt met veel voegwerk, herstel van bakstenen muren en schoonmaak van het natuursteen door middel van laserstralen. Het houtwerk wordt geschilderd en in de ramen deels in de oorspronkelijke groene kleur gezet. Overal wordt dubbel glas geplaatst.



Aan de binnenkant van het ruim tweehonderd jaar oude gebouw worden ondertussen nieuwe technische installaties geplaatst. Ook zijn de meeste kamers en zalen ondertussen gestript om later dit jaar te worden vernieuwd en heringericht.



Binnenkort begint ook een andere grote operatie: de bouw van een stalen constructie in het hart van het gebouw. Die is nodig om de nieuwe raadzaal, bijna twee keer zo groot als de oude raadzaal, op zolder mogelijk te maken.



Verder is de aannemer druk met de aanleg van ICT en een duurzaam WKO-verwarmingssysteem. De moderne plafondkunst op de eerste verdieping wordt geconserveerd, omdat deze niet past bij het in neoclassicistische stijl restaureren van het rijksmonument. Vanwege de cultuurhistorische waarde wordt het voor latere generaties goed bewaard.