De Nachtwacht is tijdelijk in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te zien. Het gaat hierbij niet om het originele schilderij, maar een foto ervan. Het Rijksmuseum is bezig met een groot restauratieonderzoek naar het schilderij van Rembrandt van Rijn.

Als onderdeel daarvan heeft het Rijksmuseum een extreem gedetailleerde foto gemaakt. Om zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken, reist dit kunstwerk nu door het land. Sinds donderdag bevindt de foto van het doek zich voor een aantal dagen in het UMCG.

Wie in het UMCG moet zijn, kan Rembrandts meesterwerk nu van dichtbij aanschouwen. "Nog nooit was het mogelijk om zo dichtbij te komen en je te verwonderen over de kleinste details", aldus het ziekenhuis.



Het UMCG roept mensen op om niet speciaal vanwege het schilderij naar het UMCG te komen. Het kunstwerk digitaal bekijken kan ook, suggereert het ziekenhuis. Met een grootte van maar liefst 44,8 gigapixels kun je op je pc zo ver inzoomen dat Rembrandts verfstreken en zelfs de pigmentdeeltjes in de verf zichtbaar worden.