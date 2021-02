Een arrestatieteam van de Groningse politie heeft donderdagmiddag een inval gedaan in een woning aan de Cortinghlaan in de stad. Er is een man aangehouden.

De inval vond plaats rond 16.40 uur. Het zwaar bewapende arrestatieteam viel met acht leden de woning binnen.

Na de aanhouding werd de verdachte geblinddoekt en met een onopvallende auto van het arrestatieteam naar een cellencomplex vervoerd.

Wat de reden van de inval is geweest, is nog niet bekend.