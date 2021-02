Door de coronacrisis ligt het aantal Groningers met een WW-uitkering een stuk hoger dan een jaar geleden, zo meldt het UWV. Het gaat om een stijging van 7,4 procent.

Eind januari telde Groningen volgens het UWV 9.401 WW-uitkeringen. Vooral onder uitzendkrachten - onder andere werkzaam als bouwvakker, schilder of medewerker hoveniersbedrijf - steeg het aantal uitkeringen, maar ook in seizoengevoelige sectoren als bouw, landbouw en horeca.



Volgens het UWV zijn niet alle sectoren even hard getroffen door de coronacrisis. Zo daalde de WW in de financiële dienstverlening het afgelopen jaar juist sterk.

"Financiële instellingen hebben onder andere minder last van afgenomen vraag naar hun producten en diensten. De pandemie heeft wel relatief veel impact op de financiële sector waar het gaat om de toegenomen inzet van digitale technologie en het thuiswerken", meldt het UWV. Toch zijn er nog steeds goede baankansen voor bepaalde beroepen, vooral voor specialisten (ICT, financieel, juridisch) op hbo en universitair niveau.