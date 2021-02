Bij de corona-uitbraak in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) blijkt het te gaan om de Britse variant. In totaal zijn nu zestien medewerkers en achttien (voormalig) patiënten van verpleegafdeling C2, de afdeling voor hart- en longpatiënten, besmet. Om een verdere uitbraak van COVID-19 te voorkomen, worden 300 medewerkers en patiënten preventief getest, zo meldt het UMCG.

De bron van de besmetting is nog onduidelijk. Het uitgebreide bron- en contactonderzoek gaat onverminderd verder, zo meldt het ziekenhuis. Op basis van het contactonderzoek worden in eerste instantie zo'n 300 medewerkers en patiënten preventief getest.



Daarbij gaat het volgens het UMCG niet alleen om medewerkers van verpleegafdeling C2, maar ook van andere afdelingen zoals de ICV, radiologie, fysiotherapie en medewerkers van de schoonmaak. "In situaties als deze worden direct alle noodzakelijke maatregelen genomen, ongeacht hoe ingrijpend en omvangrijk ook, om verdere uitbraak te voorkomen", zo stelt het UMCG in een verklaring.