De gemeente Groningen gaat het Stadspark een opknapbeurt geven. Er wordt onder meer gekeken of het mogelijk wordt om te zwemmen in de vijvers. Voor het vernieuwen van de park is 720.000 euro uitgetrokken.

Ook wil het college de Drafbaan openbaar toegankelijk maken op momenten dat er geen evenementen zijn. Volgens wethouder Glimina Chakor zijn er dan mogelijkheden voor kleinschalige activiteiten zoals theater, toneel en sport. Ook een openluchtbioscoop en een ijsbaan zijn denkbaar.



Het college wil zich ook inzetten op verbetering van de waterkwaliteit. Samen met het Waterschap gaat het college onderzoeken of de waterkwaliteit goed genoeg is om te kunnen zwemmen in het Stadspark.



Het Scholtenmonument en het oorspronkelijke meubilair worden gerestaureerd. Het autoverkeer rondom de park zal worden ingeperkt. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om te parkeren op een deel van de Drafbaan als er geen evenementen zijn.



Het college heeft een concept visie vrijgegeven voor inspraak. Inwoners kunnen van 25 februari tot en met 28 maart 2021 reageren.