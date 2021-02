De Jonge Democraten (JD), de jongerenvereniging van D66, en de Groninger Studentenbond (GSb) pleiten woensdag voor het heropenen van het Forum Groningen voor jongeren.

Eerder gaf het kabinet aan dat jongeren elkaar weer fysiek moeten kunnen ontmoeten. De jongerenorganisaties vinden dat het Forum een geschikte plek kan zijn voor zo'n experiment.



"Het Forum is in een normale situatie ook al een plek waar veel mensen samenkomen, met veel plek om op afstand en coronaproof sociale ontmoetingen te organiseren", aldus Silke Kok, voorzitter van de JD Groningen.



Volgens de JD lijden de jongeren in Groningen mentaal onder de huidige maatregelen. Het heropenen van het Forum zou hun mentale gezondheid verbeteren. "Het openen van het Forum voor jongeren zou een goed experiment kunnen zijn, waarbij wellicht gebruik wordt gemaakt van sneltesten", aldus Kok.

Jongeren toekomstperspectief bieden

De GSb sluit zich aan bij de oproep van de JD Groningen. De GSb verwijst naar onderzoek dat laat zien dat jongeren veel te kampen hebben met eenzaamheid en behoefte hebben aan sociaal contact.

"Elke ontmoetingsplek die niet begint met 'www.' zou een grote verbetering zijn, vooral omdat veel studentenkamers te krap zijn om elkaar veilig te kunnen ontmoeten", zegt Marinus Jongman, voorzitter van de GSb.

"De somberheid van de jongeren om ons heen zit vaak in het gebrek aan zicht op verbetering. Als we dat terug kunnen krijgen en de eenzaamheid kunnen doorbreken, zetten we belangrijke stappen", aldus Jongman.