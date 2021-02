De gemeente Groningen investeert de komende jaren miljoenen euro's om de schoolgebouwen in de gemeente te verbeteren. In Haren worden verschillende scholen al aangepakt.

Volgens Carine Bloemhoff (PvdA), wethouder van onderwijs, is een goede huisvesting noodzakelijk voor het geven van goed onderwijs. "Dit zorgt voor een prettig leer- en werkklimaat voor onze leerlingen en leerkrachten. Zo ook op de Peter Petersen en Brinkschool in Haren".

Voor de Peter Petersenschool ligt er nu een voorlopig ontwerp klaar. De verwachting is dat voor de Brinkschool in maart de architectenselectie wordt afgerond. De directe omgeving van de Rummerinkhof, waar de scholen zijn gevestigd, hebben in 2020 informatie ontvangen over de voorgenomen plannen rondom de herinrichting van het verkeer.

De bouw van de Peter Petersenschool staat gepland voor de tweede helft van 2021. De leerlingen krijgen tijdelijk les in het oude Zernike gebouw. In de zomer van 2022 staat op de planning dat de sloop van het oude Zernike gebouw kan starten.