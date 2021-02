Het Meerschap Paterswolde waarschuwt donderdag dat het ijs nog niet veilig genoeg is om met grote groepen mensen tegelijk te schaatsen.

"Zelfs zonder corona, zou het ijs niet goed genoeg zijn om dit weekend een toertocht uit te kunnen schrijven", aldus directeur Karin Hunziker namens het meerschap.

Volgens Schaatsvereniging Scharlakenhof ligt er nu gemiddeld ongeveer 7 tot 9 centimeter ijs op het meer. Donderdag was dat nog zo'n 6 centimeter. Ondanks de strenge vorst, groeit het ijs dus maar langzaam aan.



De KNSB hanteert voor het uitschrijven van een toertocht een minimum ijsdikte van 12 centimeter. Dan is het ijs dus pas veilig genoeg voor grote groepen mensen. Nieuwe metingen worden nog gedaan om te kijken of het ijs aangroeit.

Hunziker verwacht dit weekend flink wat drukte. "We moeten dan mogelijk ingrijpen, ook al gaat de Veiligheidsregio daarover. In andere regio's wordt al gesproken over het afsluiten van toegangswegen, zodat het moeilijk wordt om te parkeren."