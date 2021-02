Zwembad de Papiermolen in Groningen gaat dit seizoen een maand eerder open dan normaal. De bedoeling is dat er vanaf 1 april weer gezwommen kan worden.

"Met het eerder openen van de Papiermolen willen we meer mensen de mogelijkheid bieden om te komen zwemmen", aldus een woordvoerder. "Daarbij is er een trend zichtbaar dat steeds meer mensen langer buiten zwemmen, zelfs in de winter."

Of het zwembad ook echt open kan op 1 april is afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. "Maar een buitenbad kan eerder open dan een binnenbad, omdat buitensporten eerder toegestaan zijn dan binnensporten. We hopen dat de lockdown in april is afgelopen en dat de maatregelen voor sporten soepeler zijn."