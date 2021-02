Ruim drie kwart van de seizoenkaarthouders van FC Groningen hebben laten weten dat ze afzien van een volledige of gedeeltelijke tegemoetkoming voor de door de coronamaatregelen gemiste wedstrijden.

FC Groningen deed ruim twee weken geleden een oproep aan haar seizoenkaarthouders voor tegemoetkoming. Inmiddels hebben 7.200 mensen hun keuze doorgegeven. Ongeveer 75 procent hiervan zag af van een tegemoetkoming.

Ook deden 368 seizoenkaarthouders een bijdrage aan de stichting. De stichting is een initiatief dat door supporters, in samenwerking met de club, is opgezet. Deze stichting voorziet in seizoenkaarten voor supporters die leven op bijstandsniveau.

Daarnaast hebben veel bedrijven laten weten af te zien van tegemoetkoming. Een aantal weken geleden werd duidelijk dat FC Groningen een verlies van 3,75 miljoen euro had geleden. Het is nog onduidelijk of dit oploopt door de gemiste wedstrijden.