De gemeente Groningen heeft maandag een vaarverbod voor de Diepenring ingesteld. Op deze manier wil de gemeente de ijsgroei bevorderen. Het verbod zal dinsdagmiddag ingaan.

Na overleg met de waterschappen en de provincie, heeft de gemeente het besluit genomen om boten te weren van de Diepenring. De beroepsvaart kan eventuele spoedklussen nog uitvoeren.

De gemeenteraad kwam in actie nadat de gemeente zondag had laten weten dat de vorstperiode te kort is om een vaarverbod in te voeren.

Met het vaarverbod wil de gemeente de mogelijkheid creëren dat er geschaatst kan worden. In 2012 werd er voor het laatst geschaatst op de Diepenring.