Burgemeester Koen Schuiling noemt de bereidheid tot vaccineren in Groningen "bijzonder groot". In een overleg met de gemeenteraad gaf hij een toelichting op het verloop van het vaccinatieprogramma in de stad en in de provincie Groningen.

Volgens de burgemeester verloopt de vaccinatie van inwoners van Groningen door de GGD volgens schema. Wel is de GGD afhankelijk van de toedeling van vaccins door het RIVM.

Momenteel wordt in Groningen gewerkt aan het vaccineren van verpleeghuisbewoners van 85 jaar of ouder en van verpleeghuismedewerkers. Volgende week zijn de iets jongere tachtigplussers aan de beurt.

"De GGD in Groningen ligt op schema. De bereidheid van inwoners van Groningen om zich te laten vaccineren is bijzonder groot, en dat is een verheugende ontwikkeling", zo liet de burgemeester weten in een antwoord op vragen van gemeenteraadslid Wieke Paulusma (D66).

Komende zomer klaar met vaccineren?

Eerder liet de directeur van GGD Groningen, Jos Rietveld, weten dat "iedereen die dat wil" komende zomer ingeënt kan zijn, ondanks de moeizame aanlevering van vaccins.

In het overleg met de gemeenteraad noemde burgemeester Schuiling geen datum. Hij zei wel dat de "GGD op schema ligt", en dat zou betekenen dat de vaccinatie van iedereen die dat wil in Groningen in de zomer (grotendeels) afgerond kan zijn.