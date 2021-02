De synagoge in de Folkingestraat in Groningen krijgt maandag een nieuwe glazen pui. Het smalle stuk van de Folkingestraat zal een paar uren worden afgezet om deze klus te klaren. Met het plaatsen van de tochtpui rondt Stichting Oude Groninger Kerken de bouwactiviteiten aan het gebouw af.

De glazen deuren maken deel uit van de verbetering van het gebouw in de aanloop naar de permanente expositie over de Joodse geschiedenis van Groningen. Het publiek staat straks niet meer plotseling in de grote zaal. Ook houdt de pui de warmte in het gebouw, waar het door de vele glas-in-lood ramen nogal koud kan zijn.

In de synagoge is afgelopen maanden veel verbouwd. De verlichting is verbeterd en ook de toegang tot het oude mikwe, dat tot de deportatie van de Joodse gemeenschap in de Tweede Wereldoorlog voor rituele reiniging werd gebruikt, is gereed.

Overal in het gebouw zijn elektra en internet aangepakt. Op de vrouwengalerijen is de vloer gebruiksvriendelijker gemaakt. Naar verwachting wordt de museale herinrichting begin mei 2021 afgerond.