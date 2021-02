Bij de vestiging van IKEA aan het Sontplein in Groningen wordt hard gewerkt aan de inrichting van een drive-through.

Het kabinet staat vanaf aankomende maandag toe dat winkels hun klanten bestelde artikelen laten afhalen bij een afhaalloket.

IKEA richt op het grote parkeerterrein een drive-through in. Het is de bedoeling dat er vanaf volgende week tussen driehonderd en vijfhonderd klanten per dag hun vooraf geplaatste bestellingen daar kunnen ophalen, zo meldt Dagblad van het Noorden.



Klanten mogen alleen hun bestelling afhalen en niet de winkel in. Er wordt gewerkt met tijdslots.