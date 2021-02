Verschillende studentenorganisaties protesteren woensdagmiddag op het Broerplein in Groningen tegen de arrestatie van 159 studenten in Turkije. De Turkse studenten kwamen in opstand vanwege de inperking van hun academische vrijheid.

Begin januari kwamen protesten in Turkije op gang nadat president Recep Tayyip Erdogan een nieuwe rector had benoemd. De studenten zien de aanstelling als een politieke benoeming. De rector is een bekende van Erdogan en was politiek actief in de regerende partij AKP.

Om hier aandacht voor te vragen is de Groninger Studentenbond (GSb) gestart met een actie waarin studenten worden opgeroepen foto's van zichzelf te plaatsen waarop ze een bord met het nummer 159 vasthouden, verwijzend naar het aantal Turkse studenten dat maandagavond is opgepakt vanwege hun protesten.

"Wij kunnen en zullen niet stil blijven als er studenten worden gearresteerd terwijl ze gebruikmaken van hun recht om te demonstreren en terwijl zij strijden voor academische vrijheid. Van vreedzame protestanten en van academische vrijheid blijf je af", zegt GSb-voorzitter Marinus Jongman.

De GSb en studentenorganisaties Ganymedes, ROOD Groningen, DWARS Groningen, Lijst Calimero en JS Groningen willen met de acties laten zien dat ze solidair zijn met de Turkse studenten en dat aantasting van academische vrijheid en het arresteren van protesterende studenten niet door de beugel kan.

Ook roepen ze de universiteiten en de overheid op de arrestaties te veroordelen en in de bres te springen voor de academische vrijheid.