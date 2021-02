Aan de Laan Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein in Groningen vinden de komende weken werkzaamheden plaats. Om de overlast te beperken zullen de werkzaamheden vooral 's nachts worden uitgevoerd.

Woensdag wordt gestart met het opschuiven van de rijbanen tussen de dubbele rotondes bij Laan Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein. Vanwege de veiligheid moet de ringweg tussen de dubbele rotondes en het Vrijheidsplein af en toe worden afgesloten. Het verkeer op de ringweg kan de werkzaamheden dan passeren via de op- en afritten.

Vorig jaar is al begonnen met het bouwen van het nieuwe, extra brede viaduct over de Laan Corpus den Hoorn. Dit viaduct wordt naast de weg gebouwd, namelijk bij de ingang van het Stadspark, in de berm van de Jan Evert Scholtenlaan.

Later dit jaar wordt dit viaduct naar de goede plek gereden. De palen waarop dit viaduct komt, worden de komende maanden in het midden van de rotondes en aan de westzijde en oostzijde van het viaduct geplaatst. Ook worden deze maand aan de west- en oostzijde van het viaduct tijdelijke en definitieve damwanden geplaatst.

De werkzaamheden in februari bij de rotondes Laan Corpus den Hoorn vinden 's nachts plaats, om het verkeer op de ringweg zo weinig mogelijk tot last te zijn. Omwonenden kunnen hinder hebben van geluid, trillingen en extra bouwverkeer. Direct omwonenden hebben een brief ontvangen met meer informatie over de werkzaamheden.