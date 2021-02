De Pieter Smitbrug tussen Winschoten en Blauwestad is maandag geopend. De langste fiets- en voetgangersbrug van Europa is vernoemd naar de in 2018 overleden oud-burgemeester van Oldambt.

De brug is 800 meter lang, 3,5 meter breed en bestaat uit vier gecombineerde bruggen. De houten brug loopt over het Winschoterdiep, de A7, de ecologische zone en het Oldambtmeer. Fietsers en wandelaars kunnen de brug op drie plekken op en af.

Vanwege de coronamaatregelen was de opening niet fysiek, maar met een speciaal filmpje. Gedeputeerde Fleur Gräper en Cora-Yfke Sikkema, de huidige burgemeester van Oldambt, zijn in de video te zien.