Het aantal passagiers op Groningen Airport Eelde is in 2020 met 90 procent gedaald, zo blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Groningen Airport Eelde had door de coronacrisis de grootste daling aan luchtvaartpassagiers in Nederland.

De passagiersaantallen daalden in het hele land met gemiddeld 71 procent. Volgens het CBS verwerkte Airport Eelde in 2020 ongeveer 17.600 passagiers. In 2019 waren dat er nog 176.000. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat het passagiersverkeer vrijwel volledig stil kwam te liggen sinds de uitbraak van COVID-19 in maart.

Het aantal vluchtbewegingen op Airport Eelde nam daarentegen met 30 procent toe naar 40.000. Dit heeft te maken met de lesvluchten die zijn uitgevoerd door de nabijgelegen vliegschool.

Het totale aantal passagiers op alle vijf luchthavens in Nederland daalde van 81,5 naar 23,6 miljoen.