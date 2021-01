De politie heeft ook vrijdagavond de binnenstad van Groningen weer gecontroleerd. Een ronde door de stad leverde een waarschuwing, meerdere boetes en een in beslag genomen fiets op.

Er waren vrijdagavond nog vrij veel mensen op straat en daardoor moest de politie meerdere keren in actie komen, zegt fotograaf Raymond Bos tegen nieuwspartner Groninger Internet Courant (GIC).

Zo was er een fietser die al bellend een onopvallend politievoertuig passeerde. Hij heeft een boete gekregen. Ook in de Haddingestraat was het raak. Agenten zagen daar na 21.00 uur iemand buiten lopen. De man is er met een officiële waarschuwing vanaf gekomen.

Iets verderop, op het Gedempte Zuiderdiep, is een man aangehouden vanwege het rijden op een gestolen fiets. Hij kreeg een boete en de fiets werd in beslag genomen.

Op de Grote Markt werd een taxichauffeur staande gehouden vanwege opvallende blauwe sierverlichting. Ook deze man kreeg een boete. De sierverlichting is in beslag genomen.