Het zonnepark op Groningen Airport Eelde heeft in 2020 meer energie opgewekt dan werd verwacht. In plaats van 6.200 huishoudens zijn 6.600 huishoudens voorzien van groene stroom. De belangrijkste oorzaken van de hoge cijfers zijn het heldere lenteweer en de vele zonuren in het afgelopen jaar.

Het is het eerste zonnepark ter wereld dat tussen een actieve start- en taxibaan en het platform is aangelegd.

"Het is fantastisch dat we op deze manier een dubbelfunctie van het middenterrein hebben weten te ontwikkelen waarmee we na een jaar al bewijzen dat het zinvol is. We hebben immers ruim 6.600 huishoudens kunnen voorzien van groene stroom. Boven verwachting", zegt luchthavenmanager Andries Poelstra.

Ook andere luchthavens en organisaties zijn geïnteresseerd in een dergelijk verduurzamingsproject. "Het realiseren van het succesvolle zonnepark op Groningen Airport Eelde laat zien dat vrijwel elke locatie geschikt gemaakt kan worden voor een dubbelfunctie met zonnepanelen. Wij merken dan ook dat er steeds meer vraag is vanuit de luchtvaart en gerelateerde sectoren", vertelt Frank Oomen, hoofd Large Scale Projecten bij GroenLeven.