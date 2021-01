Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen willen de lichtvervuiling in Noord-Nederland in kaart brengen. Hiervoor zijn de onderzoekers samen met CurioUs, een intitiatief van Forum Groningen, een meetactie in samenwerking met het publiek gestart.

Deelnemers worden verzocht in de buitenlucht sterren die in het sterrenbeeld Orion staan te tellen en dat aantal door te geven aan de onderzoekers.

De sterren worden geteld tussen 1 en 15 februari en tussen 1 en 15 maart, omdat de maan dan onder de horizon staat. Het is de bedoeling dat deze meetactie elk jaar herhaald wordt. Op deze manier wordt in kaart gebracht in hoeverre er sprake is van lichtvervuiling in het noorden van Nederland.

Lichtvervuiling is van invloed op mensen, dieren en planten. In sommige gevallen kan het bioritmen verstoren en slaapproblemen veroorzaken. Ook zorgt lichtvervuiling voor veranderende bloeiperiodes van planten.